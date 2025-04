США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

"По оценкам правительства США, Иран ответственен за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки представляют угрозу международному сообществу и безопасности и являются вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", - заявил госсекретарь США.

Помпео уточнил, что информация о причастности Ирана к взрывам танкеров основывается на данных разведки и на анализе использованного во время атаки оружия.

Председатель Госдепа подчеркнул, что никто больше в регионе не способен на такие атаки.

Как известно, два нефтеналивных судна подверглись в четверг нападению в Оманском заливе. Об этом сообщал AFP со ссылкой на сообщение Пятого флота ВМС США.

“Пятый флот ВМС США сообщает, что получил сигнал бедствия от двух кораблей, атакованных в Оманском заливе”, — написало агентство.

В тоже время агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника в отрасли, сообщило, что два танкера после инцидента были эвакуированы и экипаж находится в безопасности.

Источники идентифицировали танкеры как Front Altair под флагом Маршалловых островов и как Kokuka Courageous под флагом Панамы.

Напоминаем, в прошлом месяце четыре торговых судна “стали целью саботажа” в исключительной экономической зоне ОАЭ; жертв и пострадавших, а также истоков “топлива или каких-либо вредных субстанций” не было зафиксировано. Власти страны “приняла все необходимые меры” и начала расследование инцидента “в сотрудничестве с местными и иностранными структурами”.

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 июня 2019 г.