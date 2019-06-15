Велика Британія підозрює Іран в атаці на танкери в Оманській затоці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Влада Великої Британії вважає, що іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) "майже ймовірно" атакувала два танкери в затоці Омана, йдеться в заяві МЗС країни, повідомляє УНН.
Жодна держава чи недержавна організація не могла бути відповідальною за цей інцидент, вважають в Лондоні.
"Я засуджую вчорашні нападу на два судна в затоці Омана. Наше власне розслідування приводить нас до висновку, що відповідальність за напади майже ймовірно лежить на Ірані", - повідомив міністр закордонних справ Джеремі Хант.
За його словами, таким чином, Іран порушив міжнародні норми в галузі цивільного судноплавства. Міністр закликав Тегеран негайно припинити всі форми діяльності, що дестабілізує. При цьому Велика Британія готова в координації з міжнародними партнерами шукати дипломатичні рішення для зниження напруженості.
Нагадаємо, генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.