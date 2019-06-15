Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Ни какое другое государство или негосударственная организация не могла быть ответственной за этот инцидент, считают в Лондоне.

"Я осуждаю вчерашние нападения на два судна в Оманском заливе. Наше собственное расследование приводит нас к выводу, что ответственность за нападения почти вероятно лежит на Иране",— сообщил министр иностранных дел Джереми Хант.

По его словам, таким образом, Иран нарушил международные нормы в области гражданского судоходства. Министр призвал Тегеран немедленно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности. При этом Великобритания готова в координации с международными партнерами искать дипломатические решения для снижения напряженности.

Напомним, генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.