WP: Смерть военнослужащего США в результате атаки Ирана приведет к военному ответу

Помпео передал это послание во время незапланированного визита в Багдад в мае после получения правительством США разведывательной информации о возможном нападении подконтрольных Ирана сил на американских военнослужащих в регионе. Помпео заявил иракским лидерам, что гибель одного американского военнослужащего в результате действий Тегерана заставит Соединенные Штаты нанести ответный военный удар. Он сделал это заявление с уверенностью, что оно будет передано Тегерану.

“Что произойдет, если американцы погибнут? Это меняет все”, — подчеркнул источник. При этом, отмечает The Washington Post, в самой администрации США продолжаются споры о возможном использовании военного варианта при реагировании на действия Ирана в регионе, в частности, соответствует ли это поставленной американским лидером Дональдом Трампом цели предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

При этом, по данным газеты, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимает лидирующую роль в вопросах, касающихся Ирана. Он тщательно контролирует поступающую к президенту, и резко сокращает количество встреч, на которых должностные лица высокого ранга обсуждают стратегию США в отношении Ирана с Трампом.

Как отмечает The Washington Post, в Госдепартаменте нет единодушия по этому вопросу. Так, одни дипломаты стремятся достичь “золотой середины”, при которой режим санкций ослабил бы Иран, но не придавал бы столь сильное давление, что Тегерану пришлось бы отказаться от своих обязательств в рамках ядерной сделки. Другие идут цели Трампа, которая, по их мнению, заключается в том, чтобы ликвидировать Совместного всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) в любой ценой и проводить более масштабную политику, направленную на подрыв подконтрольных Ирана сил во всем регионе.

The Washington Post также отмечает, что Пентагон и объявивший о своем уходе и.о. министра обороны Патрик Шанахан “спускали на тормозах” стремление Госдепартамента и Белого дома к военным действиям. “Минобороны не призывало к войне”, — отметил источник в администрации.

Представители Пентагона и Госдепартамента отмечают деякяки проблемы в вопросе информирования об этих дискуссии Трампа, возникшие при Болтоне. Сведения об этих споры в администрации часто не доходят до президента. “Президент хочет отправить больше войск (в регион)? Нет. Убедят его сделать это? Да”, — пояснил другой источник.

Союзники США в Европе выражают обеспокоенность деятельностью Ирана, но также призывают обе стороны избегать обострения напряженности. По словам источника в правительстве Германии, Берлин считает, что действия США “привели к этому беспорядку, и теперь им нужно найти способ выбраться” из этой ситуации.

Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.