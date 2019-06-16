У Саудівській Аравії звинуватили Іран в нападі на танкери

КИЇВ. 16 червня. УНН. Саудівський кронпринц заявив, що його країна готова захистити свій народ від загроз. Кронпринц Сальман також поклав відповідальність на Іран за атаки на танкери. За його версією, Іран, всупереч спробі посередництва з боку прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, напав на танкери. Про це він заявив у неділю, 16 червня, в інтерв'ю національному виданню Aschark al-Ausat. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.