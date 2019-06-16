У Саудівській Аравії звинуватили Іран в нападі на танкери
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Саудівський кронпринц заявив, що його країна готова захистити свій народ від загроз. Кронпринц Сальман також поклав відповідальність на Іран за атаки на танкери. За його версією, Іран, всупереч спробі посередництва з боку прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, напав на танкери. Про це він заявив у неділю, 16 червня, в інтерв'ю національному виданню Aschark al-Ausat. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
У цьому питанні, вважає кронпринц, міжнародне співтовариство повинне зайняти "рішучу позицію". Хоча Саудівська Аравія не хоче війни у своєму регіоні, королівство "без коливань захистить від загроз свій народ, свій суверенітет і свої інтереси".
Нагадаємо, раніше США і Велика Британія вже звинуватили Іран у нападах, які сталися минулого четверга. В результаті атак було завдано збитків двом нафтовим танкерів з Норвегії і Японії. У Тегерані відкидають звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв'язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.
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Раніше, в середині травня, біля узбережжя ОАЕ були здійснені напади ще на чотири танкера, що належать різним країнам. За даними міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, двом саудівським танкерам було завдано значної шкоди, однак це не призвело до жертв або розливу нафти.