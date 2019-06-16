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У Саудівській Аравії звинуватили Іран в нападі на танкери

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Саудівський кронпринц заявив, що його країна готова захистити свій народ від загроз. Кронпринц Сальман також поклав відповідальність на Іран за атаки на танкери. За його версією, Іран, всупереч спробі посередництва з боку прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, напав на танкери. Про це він заявив у неділю, 16 червня, в інтерв'ю національному виданню Aschark al-Ausat. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

У Саудівській Аравії звинуватили Іран в нападі на танкери

У цьому питанні, вважає кронпринц, міжнародне співтовариство повинне зайняти "рішучу позицію". Хоча Саудівська Аравія не хоче війни у своєму регіоні, королівство "без коливань захистить від загроз свій народ, свій суверенітет і свої інтереси".

Нагадаємо, раніше США і Велика Британія вже звинуватили Іран у нападах, які сталися минулого четверга. В результаті атак було завдано збитків двом нафтовим танкерів з Норвегії і Японії. У Тегерані відкидають звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв'язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.

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Раніше, в середині травня, біля узбережжя ОАЕ були здійснені напади ще на чотири танкера, що належать різним країнам. За даними міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, двом саудівським танкерам було завдано значної шкоди, однак це не призвело до жертв або розливу нафти.

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