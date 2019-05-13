Саудівська Аравія заявила, що два нафтові танкери стали метою диверсії у водах ОАЕ

“Два саудівських нафтових танкера стали метою саботажу в ексклюзивній економічній зоні ОАЕ, — сказано в заяві аль-Фалеха. — Одне з двох судів перебувало в дорозі для навантаження на нього нафти в (саудівському) порту Рас-Таннура з метою подальшої відправки до Сполучених Штатів клієнтам Saudi Aramco”. Напад “не привів до жертв і розливу нафти, проте було завдано істотної шкоди конструкціям двох судів”, зазначив міністр.

Аль-Фалех засудив цю диверсію, яка, за його словами, ставила перед собою за мету підірвати свободу морської навігації, а також негативно вплинути на безпечність доставки нафти споживачам по всьому світу. Саудівський міністр наголосив на відповідальності світової спільноти в справі забезпечення безпеки нафтових танкерів, а також зменшення наслідків таких інцидентів для енергетичного ринку і глобальної економіки в цілому.

Раніше МЗС ОАЕ підтвердило, що напередодні вранці чотири торгові судна “стали метою акту саботажу” у виключній економічній зоні держави, жертв і постраждалих, а також витоків “палива або будь-яких шкідливих субстанцій” не зафіксовано. Влада країни “вжили всіх необхідних заходів” і почали розслідування інциденту “у співпраці з місцевими та іноземними структурами”.