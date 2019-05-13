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Саудовская Аравия заявила, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ

Саудовская Аравия заявила, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех коммерческих судов, ставших утром 12 мая объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ, — саудовские нефтяные танкеры. Об этом в понедельник сообщает Саудовское агентство печати, информирует УНН.

“Два саудовских нефтяных танкера стали целью саботажа в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ, — сказано в заявлении аль-Фалеха. — Одно из двух судов находилось в пути для погрузки на него нефти в (саудовском) порту Рас-Таннура с целью дальнейшей отправки в Соединенные Штаты клиентам Saudi Aramco”. Нападение “не привело к жертвам и разливу нефти, однако был нанесен существенный ущерб конструкциям двух судов”, отметил министр.

Аль-Фалех осудил эту диверсию, которая, по его словам, ставила перед собой целью подорвать свободу морской навигации, а также нарушить безопасность доставки нефти потребителям по всему миру. Саудовский министр отметил ответственность мирового сообщества в деле обеспечения безопасности нефтяных танкеров, а также уменьшения последствий таких инцидентов для энергетического рынка и глобальной экономики в целом.

Ранее МИД ОАЭ подтвердил, что накануне утром четыре торговых суда “стали целью акта саботажа” в исключительной экономической зоне государства, жертв и пострадавших, а также утечек “топлива или каких-либо вредоносных субстанций” не зафиксировано. Власти страны “приняли все необходимые меры” и начали расследование инцидента “в сотрудничестве с местными и иностранными структурами”.

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