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В Саудовской Аравии обвинили Иран в нападении на танкеры

Киев • УНН

 • 13020 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Саудовский кронпринц заявил, что его страна готова защитить свой народ от угроз. Кронпринц Сальман также возложил ответственность на Иран за атаки на танкеры. По его версии, Иран, вопреки попытке посредничества со стороны премьер-министра Японии Синдзо Абэ, напал на танкеры. Об этом он заявил в воскресенье, 16 июня, в интервью национальному изданию Aschark al-Ausat. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Саудовской Аравии обвинили Иран в нападении на танкеры

По этому вопросу, считает кронпринц, международное сообщество должно занять "решительную позицию". Хотя Саудовская Аравия не хочет войны в своем регионе, королевство "без колебаний защитит от угроз свой народ, свой суверенитет и свои интересы".

Напомним, ранее США и Великобритания уже обвинили Иран в нападениях, которые произошли в минувший четверг. В результате атак был нанесен ущерб двум нефтяным танкерам из Норвегии и Японии. В Тегеране отвергают обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.

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Ранее, в середине мая, у побережья ОАЭ были совершены нападения еще на четыре танкера, принадлежащих различным странам. По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, двум саудовским танкерам был нанесен значительный ущерб, однако это не привело к жертвам или разлива нефти.

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