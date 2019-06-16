В Саудовской Аравии обвинили Иран в нападении на танкеры

По этому вопросу, считает кронпринц, международное сообщество должно занять "решительную позицию". Хотя Саудовская Аравия не хочет войны в своем регионе, королевство "без колебаний защитит от угроз свой народ, свой суверенитет и свои интересы".

Напомним, ранее США и Великобритания уже обвинили Иран в нападениях, которые произошли в минувший четверг. В результате атак был нанесен ущерб двум нефтяным танкерам из Норвегии и Японии. В Тегеране отвергают обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.

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Ранее, в середине мая, у побережья ОАЭ были совершены нападения еще на четыре танкера, принадлежащих различным странам. По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, двум саудовским танкерам был нанесен значительный ущерб, однако это не привело к жертвам или разлива нефти.