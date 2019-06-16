Тегеран викликав британського посла після звинувачень в атаці на танкери в затоці Омана
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Іран викликав посла Великої Британії в Тегеран після того, як у Лондоні звинуватили Корпус вартових ісламської революції в нападах на нафтові танкери в затоці Омана. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пів-офіційне студентське інформаційне агентство ISNA, передає УНН.
“Після заяв міністра закордонних справ Великобританії, які не відповідають дійсності, зроблених після заяв США, в яких нашу країну звинуватили в причетності до подій з двома танкерами в затоці Омана, послу Великобританії було висловлено рішучий протест”, — йдеться в заяві іранського МЗС.
За даними ISNA, британського посла попросили пояснити та виправити ситуацію після того, як Велика Британія звинуватила Іран в атаці на танкери в затоці Омана, ставши, таким чином, єдиною країною, яка підтримала звинувачення США.
Нагадаємо, у п’ятницю міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант звинуватив Іран і його Корпус вартових ісламської революції в нападах на два судна в затоці Омана 13 червня.
Нагадаємо, генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.