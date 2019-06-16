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Тегеран вызвал британского посла после обвинений в атаке на танкеры в заливе Омана

Киев • УНН

 • 10221 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Иран вызвал посла Великобритании в Тегеран после того, как в Лондоне обвинили Корпус стражей исламской революции в нападениях на нефтяные танкеры в заливе Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полу-официальное студенческое информационное агентство ISNA, передает УНН.

Тегеран вызвал британского посла после обвинений в атаке на танкеры в заливе Омана

"После заявлений министра иностранных дел Великобритании, которые не соответствуют действительности, сделанных после заявлений США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в заливе Омана, после Великобритании был выражен решительный протест", - говорится в заявлении иранского МИД.

По данным ISNA, британского посла попросили объяснить и исправить ситуацию после того, как Великобритания обвинила Иран в атаке на танкеры в заливе Омана, став, таким образом, единственной страной, которая поддержала обвинения США.

Напомним, в пятницу министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Иран и его Корпус стражей исламской революции в нападениях на два судна в заливе Омана 13 июня.

Напомним, генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.

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