Виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників. Уряд також зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою.
Виробникам трансформаторного обладнання дозволять бронювати 100% співробітників, повідомила у четвер Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.
Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників. Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці
Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть, з її слів, забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
"Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою - два замість трьох", - вказав Свириденко.
Очікується, що це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно.
"Про запуск послуги в "Дії" повідомимо в соцмережах. Стежте, щоб не пропустити важливе", - додали у Мінцифри.
Це відбувається на тлі потреби швидко відновлювати пошкоджену через атаки рф інфраструктуру та забезпечувати країну світлом.