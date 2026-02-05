Виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників

$43.170.02
51.030.08
ukenru
10:18 • 9054 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 21072 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 13543 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 14893 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 13777 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 10708 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 11904 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19282 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30185 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22897 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
87%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей5 лютого, 03:05 • 10805 перегляди
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 11416 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 16202 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 17433 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 16017 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 21055 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 49726 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 79974 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 80150 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 118889 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сундар Пічаї
Стів Віткофф
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 4164 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 26462 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 15036 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 14834 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 17844 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Starlink

Виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників. Уряд також зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою.

Виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників

Виробникам трансформаторного обладнання дозволять бронювати 100% співробітників, повідомила у четвер Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.

Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників. Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці

- повідомила Прем'єр.

Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть, з її слів, забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

"Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою - два замість трьох", - вказав Свириденко.

Очікується, що це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно.

"Про запуск послуги в "Дії" повідомимо в соцмережах. Стежте, щоб не пропустити важливе", - додали у Мінцифри.

У 4 областях знеструмлення через бойові дії та ворожі обстріли, у трьох через негоду - Міненерго05.02.26, 11:55 • 2244 перегляди

Це відбувається на тлі потреби швидко відновлювати пошкоджену через атаки рф інфраструктуру та забезпечувати країну світлом. 

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Техніка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко