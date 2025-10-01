Використають примусово "призваних" українців як гарматне м’ясо: Київ протестує проти осіннього призову рф на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом" на військову службу, який російська федерація розпочинає 1 жовтня 2025 року, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, передає УНН із посиланням на заяву відомства.

Здійснюючи цей "призов", Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах. Примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

У МЗС наголосили, що кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку. У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову".

Також у відомстві наголосили, що призовники-громадяни російської федерації мають повне право не виконувати та саботувати злочинний "Указ президента російської федерації про призов на військову службу".

У разі залучення до війни проти України, закликаємо скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України. Звертаємось також до українців, які мешкають на історичних українських землях – на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ: згадайте своє коріння та не беріть участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків. Звертаємося також до представників всіх корінних народів Російської Федерації: це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші