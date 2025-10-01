$41.140.18
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 13057 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 14143 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 27175 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 21788 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 20618 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54018 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41016 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31635 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48679 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Використають примусово "призваних" українців як гарматне м’ясо: Київ протестує проти осіннього призову рф на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

МЗС України висловлює рішучий протест проти осіннього призову на військову службу, який рф розпочинає 1 жовтня 2025 року, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

Використають примусово "призваних" українців як гарматне м’ясо: Київ протестує проти осіннього призову рф на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом" на військову службу, який російська федерація розпочинає 1 жовтня 2025 року, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, передає УНН із посиланням на заяву відомства.

Здійснюючи цей "призов", Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах. Примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

- йдеться у заяві. 

У МЗС наголосили, що кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку. У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову". 

Також у відомстві наголосили, що призовники-громадяни російської федерації мають повне право не виконувати та саботувати злочинний "Указ президента російської федерації про призов на військову службу". 

У разі залучення до війни проти України, закликаємо скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України. Звертаємось також до українців, які мешкають на історичних українських землях – на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ: згадайте своє коріння та не беріть участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків. Звертаємося також до представників всіх корінних народів Російської Федерації: це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші 

- йдеться у заяві.

Україна продовжує документувати всі порушення російською федерацією норм міжнародного права. Ці докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності, наголосили у МЗС.

Закликаємо світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора 

- резюмували у дипвідомстві.

"Від 18 до 30 років... у кількості 135 тисяч": в рф оголошено осінній призов до армії29.09.25, 14:51 • 2965 переглядiв

