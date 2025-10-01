Используют принудительно "призванных" украинцев как пушечное мясо: Киев протестует против осеннего призыва РФ на оккупированных территориях

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
15:19 • 11889 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 13453 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26345 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 21388 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 20394 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 53909 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40968 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31572 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48648 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25757 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4.1м/с
80%
757мм
Популярные новости
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42410 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 26097 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 32024 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28381 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21913 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 11893 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 14888 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26351 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 17595 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21934 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Кипер
Владимир Вакуленко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28408 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42439 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 26958 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 30341 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 40320 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер

Используют принудительно "призванных" украинцев как пушечное мясо: Киев протестует против осеннего призыва РФ на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

МИД Украины выражает решительный протест против осеннего призыва на военную службу, который РФ начинает 1 октября 2025 года, в частности на временно оккупированных территориях Украины. Принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным.

Используют принудительно "призванных" украинцев как пушечное мясо: Киев протестует против осеннего призыва РФ на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом" на военную службу, который российская федерация начинает 1 октября 2025 года, в том числе на временно оккупированных территориях Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, передает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Осуществляя этот "призыв", Российская Федерация грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая категорически запрещает государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся на территории под ее контролем, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным.

- говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что кремль обязательно использует принудительно "призванных" граждан Украины как пушечное мясо в войне против их собственного государства, что подвергает их смертельной опасности. В связи с этим, призываем украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, всячески избегать этого преступного "призыва".

Также в ведомстве подчеркнули, что призывники-граждане российской федерации имеют полное право не выполнять и саботировать преступный "Указ президента российской федерации о призыве на военную службу".

В случае привлечения к войне против Украины, призываем воспользоваться возможностью спасения благодаря проекту "Хочу жить" и добровольно сдаться Силам обороны Украины. Обращаемся также к украинцам, проживающим на исторических украинских землях – на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ: вспомните свои корни и не участвуйте в преступной войне против родины своих предков. Обращаемся также к представителям всех коренных народов Российской Федерации: это не ваша война, это война Москвы, которая бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие

- говорится в заявлении.

Украина продолжает документировать все нарушения российской федерацией норм международного права. Эти доказательства будут использованы для привлечения российского военно-политического руководства к ответственности, подчеркнули в МИД.

Призываем мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора

- резюмировали в дипведомстве.

"От 18 до 30 лет... в количестве 135 тысяч": в рф объявлен осенний призыв в армию29.09.25, 14:51 • 2965 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Брянская область
Курская область
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Крым
Украина
Севастополь