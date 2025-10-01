Используют принудительно "призванных" украинцев как пушечное мясо: Киев протестует против осеннего призыва РФ на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом" на военную службу, который российская федерация начинает 1 октября 2025 года, в том числе на временно оккупированных территориях Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, передает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Осуществляя этот "призыв", Российская Федерация грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая категорически запрещает государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся на территории под ее контролем, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным. - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что кремль обязательно использует принудительно "призванных" граждан Украины как пушечное мясо в войне против их собственного государства, что подвергает их смертельной опасности. В связи с этим, призываем украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, всячески избегать этого преступного "призыва".

Также в ведомстве подчеркнули, что призывники-граждане российской федерации имеют полное право не выполнять и саботировать преступный "Указ президента российской федерации о призыве на военную службу".

В случае привлечения к войне против Украины, призываем воспользоваться возможностью спасения благодаря проекту "Хочу жить" и добровольно сдаться Силам обороны Украины. Обращаемся также к украинцам, проживающим на исторических украинских землях – на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ: вспомните свои корни и не участвуйте в преступной войне против родины своих предков. Обращаемся также к представителям всех коренных народов Российской Федерации: это не ваша война, это война Москвы, которая бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие - говорится в заявлении.

Украина продолжает документировать все нарушения российской федерацией норм международного права. Эти доказательства будут использованы для привлечения российского военно-политического руководства к ответственности, подчеркнули в МИД.

Призываем мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора - резюмировали в дипведомстве.

