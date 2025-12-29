Вибухи у росії 29 грудня: у тулі лунала тривога на тлі загрози балістики
Київ • УНН
російська ППО нібито збила дві цілі. У мережі з'явились відповідні відео.
У російській тулі в ніч на 29 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
За даними пропагандистських ресурсів країни-агресора, йдеться про нібито "балістичну ракету". Також повідомляється, що російська ППО нібито збила дві цілі.
У мережі також з’явились відповідні відео.
Нагадаємо
У ніч на 29 грудня жителі міста майкоп, що входить до складу рф і є столицею республіки адигея, почули вибухи. Під атакою опинився військовий аеродром.
Також УНН повідомляв, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.