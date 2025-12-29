Вибухи у росії 29 грудня: у тулі лунала тривога на тлі загрози балістики

$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6720 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8770 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12842 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14519 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18902 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35561 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54809 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59185 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51911 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Популярнi новини
В окупованому Мелітополі злетіли у повітря четверо окупантів з "Уралом": ГУР показало відеоVideo29 грудня, 07:09 • 5024 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21642 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24895 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17558 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14531 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14539 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17566 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139641 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183999 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101822 перегляди
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2298 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21653 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34435 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44946 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139641 перегляди
Вибухи у росії 29 грудня: у тулі лунала тривога на тлі загрози балістики

Київ • УНН

 • 5036 перегляди

російська ППО нібито збила дві цілі. У мережі з'явились відповідні відео.

Вибухи у росії 29 грудня: у тулі лунала тривога на тлі загрози балістики

У російській тулі в ніч на 29 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

За даними пропагандистських ресурсів країни-агресора, йдеться про нібито "балістичну ракету". Також повідомляється, що російська ППО нібито збила дві цілі.

У мережі також з’явились відповідні відео.

Нагадаємо

У ніч на 29 грудня жителі міста майкоп, що входить до складу рф і є столицею республіки адигея, почули вибухи. Під атакою опинився військовий аеродром.

Також УНН повідомляв, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.

Євген Устименко

російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України