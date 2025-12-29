$41.930.00
01:10 • 684 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
22:38 • 5694 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 9190 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 11263 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 24289 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 36387 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 29037 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 37044 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 42807 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 51082 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Взрывы в россии 29 декабря: в туле звучала тревога на фоне угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 8 просмотра

российская ПВО якобы сбила две цели. В сети появились соответствующие видео.

Взрывы в россии 29 декабря: в туле звучала тревога на фоне угрозы баллистики

В российском городе тула в ночь на 29 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Подробности

По данным пропагандистских ресурсов страны-агрессора, речь идет о якобы "баллистической ракете". Также сообщается, что российская ПВО якобы сбила две цели.

В сети также появились соответствующие видео.

Напомним

В ночь на 29 декабря жители города майкоп, входящего в состав рф и являющегося столицей республики адыгея, услышали взрывы. Под атакой оказался военный аэродром.

Также УНН сообщал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины