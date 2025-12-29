Взрывы в россии 29 декабря: в туле звучала тревога на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
российская ПВО якобы сбила две цели. В сети появились соответствующие видео.
В российском городе тула в ночь на 29 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Подробности
По данным пропагандистских ресурсов страны-агрессора, речь идет о якобы "баллистической ракете". Также сообщается, что российская ПВО якобы сбила две цели.
В сети также появились соответствующие видео.
Напомним
В ночь на 29 декабря жители города майкоп, входящего в состав рф и являющегося столицей республики адыгея, услышали взрывы. Под атакой оказался военный аэродром.
Также УНН сообщал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.