Вибух в офісі Івано-Франківська: двоє людей отримали поранення, 40 евакуювали - ДСНС
Київ • УНН
В Івано-Франківську стався вибух зарядної станції в офісному приміщенні, що спричинило пожежу на площі 20 м². Двоє людей отримали поранення, 40 евакуйовано, пожежу ліквідовано.
У четвер, 6 листопада, в одному в офісних приміщень Івано-Франківська стався вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Деталі
Інцидент стався о 13:14 в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького. На місце події було направлено рятувальників. Вони встановили, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 м².
За попередніми даними, двоє людей отримали поранення, одна людина була врятована рятувальниками. З будівлі, де стався вибух, було евакуйовано 40 людей.
О 13:28 пожежу було локалізовано, а о 13:32 - повністю ліквідовано. До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Києві 39-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння кинув страйкбольну гранату в ТРЦ. Граната здетонувала, але потерпілих немає; чоловіка затримано.