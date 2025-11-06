ukenru
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 16555 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 16213 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 17052 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 39793 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 32529 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36142 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49482 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38669 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32434 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧС

Киев • УНН

 • 2310 просмотра

В Ивано-Франковске произошел взрыв зарядной станции в офисном помещении, что привело к пожару на площади 20 м². Два человека получили ранения, 40 эвакуированы, пожар ликвидирован.

Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧС

В четверг, 6 ноября, в одном из офисных помещений Ивано-Франковска произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Детали

Инцидент произошел в 13:14 в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного здания на улице Богдана Хмельницкого. На место происшествия были направлены спасатели. Они установили, что в результате взрыва зарядной станции в офисном помещении возник пожар на площади около 20 м².

По предварительным данным, два человека получили ранения, один человек был спасен спасателями. Из здания, где произошел взрыв, было эвакуировано 40 человек.

В 13:28 пожар был локализован, а в 13:32 - полностью ликвидирован. К ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и 6 спецавтомобилей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил страйкбольную гранату в ТРЦ. Граната сдетонировала, но пострадавших нет; мужчина задержан.

Евгений Устименко

