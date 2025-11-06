Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧС
Киев • УНН
В Ивано-Франковске произошел взрыв зарядной станции в офисном помещении, что привело к пожару на площади 20 м². Два человека получили ранения, 40 эвакуированы, пожар ликвидирован.
В четверг, 6 ноября, в одном из офисных помещений Ивано-Франковска произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Детали
Инцидент произошел в 13:14 в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного здания на улице Богдана Хмельницкого. На место происшествия были направлены спасатели. Они установили, что в результате взрыва зарядной станции в офисном помещении возник пожар на площади около 20 м².
По предварительным данным, два человека получили ранения, один человек был спасен спасателями. Из здания, где произошел взрыв, было эвакуировано 40 человек.
В 13:28 пожар был локализован, а в 13:32 - полностью ликвидирован. К ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и 6 спецавтомобилей.
Напомним
