У столичному ТРЦ чоловік напідпитку кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала: поліція встановлює всі обставини події

У Києві в одному із ТРЦ чоловік напідпитку почав конфліктувати із персоналом закладу, після чого кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала. Потерпілих серед громадян не має, чоловік затриманий. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала - йдеться в повідомленні.

Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події. На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян не має.

Нагадаємо

