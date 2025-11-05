У столичному ТРЦ чоловік напідпитку кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала: поліція встановлює всі обставини події
Київ • УНН
У Києві в одному із ТРЦ чоловік напідпитку почав конфліктувати із персоналом закладу, після чого кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала. Потерпілих серед громадян не має, чоловік затриманий. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.
Деталі
Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала
Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події. На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян не має.
