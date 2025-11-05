В столичном ТРЦ пьяный мужчина бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала: полиция устанавливает все обстоятельства происшествия
Киев • УНН
В Киеве 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил страйкбольную гранату в ТРЦ. Граната сдетонировала, но пострадавших нет; мужчина задержан.
В Киеве в одном из ТРЦ пьяный мужчина начал конфликтовать с персоналом заведения, после чего бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала. Пострадавших среди граждан нет, мужчина задержан. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Подробности
Предварительно установлено, что в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликтовать с персоналом заведения. В дальнейшем нарушитель бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала
Мужчина задержан, сейчас с ним общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации происшествия. На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет.
Напомним
В городе Буча мужчина дерзко избил прохожего и произвел несколько выстрелов из пистолета. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.