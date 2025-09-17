$41.180.06
Ексклюзив
15:01 • 2872 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 12675 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 27345 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 29887 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 35938 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 36761 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 98450 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 116197 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53438 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62498 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
ВПО отримають "сьому" виплату: про що йдеться

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Кабінет міністрів змінив порядок допомоги внутрішньо переміщеним особам, запровадивши додаткову "сьому" виплату. Її отримають ВПО, які після переміщення офіційно працювали або зареєструвалися ФОП і продовжували працювати всі 6 місяців.

ВПО отримають "сьому" виплату: про що йдеться

Кабінет міністрів змінив порядок допомоги внутрішньо переміщеним особам, за яким ВПО отримають "сьому" виплату, які після переїзду офіційно працювали, чи зареєструвалися ФОП і продовжували працювати всі 6 місяців. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Внесено зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Передбачено додаткову "сьому" виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам, які після переміщення та призначення їм допомоги на шестимісячний період продовжили працювати або отримувати доходи як фізичні особи - підприємці, або працевлаштувалися/зареєструвалися як фізичні особи - підприємці та продовжували працювати до кінця цього періоду

- повідомив Мельничук.

Як пояснив нардеп Олексій Гончаренко, зараз допомога на проживання виплачується протягом 6 місяців, однак тепер з’являється додаткова "сьома" виплата.

Її отримають лише ті переселенці працездатного віку, які після переїзду офіційно працювали чи зареєструвалися ФОП і продовжували це робити всі 6 місяці.

Нагадаємо

В Україні кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становить 3,7 млн осіб.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України