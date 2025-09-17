ВПО отримають "сьому" виплату: про що йдеться
Київ • УНН
Кабінет міністрів змінив порядок допомоги внутрішньо переміщеним особам, за яким ВПО отримають "сьому" виплату, які після переїзду офіційно працювали, чи зареєструвалися ФОП і продовжували працювати всі 6 місяців. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Внесено зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Передбачено додаткову "сьому" виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам, які після переміщення та призначення їм допомоги на шестимісячний період продовжили працювати або отримувати доходи як фізичні особи - підприємці, або працевлаштувалися/зареєструвалися як фізичні особи - підприємці та продовжували працювати до кінця цього періоду
Як пояснив нардеп Олексій Гончаренко, зараз допомога на проживання виплачується протягом 6 місяців, однак тепер з’являється додаткова "сьома" виплата.
Її отримають лише ті переселенці працездатного віку, які після переїзду офіційно працювали чи зареєструвалися ФОП і продовжували це робити всі 6 місяці.
Нагадаємо
В Україні кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становить 3,7 млн осіб.