ВПО получат "седьмую" выплату: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Кабинет министров изменил порядок помощи внутренне перемещенным лицам, введя дополнительную "седьмую" выплату. Ее получат ВПЛ, которые после перемещения официально работали или зарегистрировались как ФЛП и продолжали работать все 6 месяцев.

ВПО получат "седьмую" выплату: о чем идет речь

Кабинет министров изменил порядок помощи внутренне перемещенным лицам, по которому ВПЛ получат "седьмую" выплату, если после переезда официально работали или зарегистрировались как ФЛП и продолжали работать все 6 месяцев. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Внесены изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Предусмотрена дополнительная "седьмая" выплата помощи внутренне перемещенным лицам, которые после перемещения и назначения им помощи на шестимесячный период продолжили работать или получать доходы как физические лица - предприниматели, или трудоустроились/зарегистрировались как физические лица - предприниматели и продолжали работать до конца этого периода

- сообщил Мельничук.

Как пояснил нардеп Алексей Гончаренко, сейчас помощь на проживание выплачивается в течение 6 месяцев, однако теперь появляется дополнительная "седьмая" выплата.

Ее получат только те переселенцы трудоспособного возраста, которые после переезда официально работали или зарегистрировались как ФЛП и продолжали это делать все 6 месяцев.

Напомним

В Украине количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц составляет 3,7 млн человек.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада