В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
Київ • УНН
Станом на 1 вересня в Україні зареєстровано 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість осіб, які задекларували своє місце проживання, становить 28,7 млн.
В Україні кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становить 3,7 млн осіб. Про це говориться у пояснювальній записці до урядового проєкту Держбюджету-2026, внесеного у парламент, пише УНН.
Деталі
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту про Держбюджет-2026, за даними Державної міграційної служби, станом на 1 вересня кількість осіб в Україні, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання, становить 28,7 млн осіб.
Водночас, за даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, станом на 1 вересня в Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.
Доповнення
З 10 вересня в межах комплексної програми підтримки прифронтових регіонів, запрацював оновлений механізм програми "єОселя". Ідеться про компенсації від держави для ВПО та жителів прифронтових регіонів.