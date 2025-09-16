$41.280.03
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
09:54 • 1496 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
09:19 • 6408 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 12227 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 11168 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
07:30 • 22277 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 21942 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 55545 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 65445 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
15 вересня, 14:18 • 46409 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Станом на 1 вересня в Україні зареєстровано 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість осіб, які задекларували своє місце проживання, становить 28,7 млн.

В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб

В Україні кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становить 3,7 млн осіб. Про це говориться у пояснювальній записці до урядового проєкту Держбюджету-2026, внесеного у парламент, пише УНН.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту про Держбюджет-2026, за даними Державної міграційної служби, станом на 1 вересня кількість осіб в Україні, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання, становить 28,7 млн осіб.

Водночас, за даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, станом на 1 вересня в Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Доповнення

З 10 вересня в межах комплексної програми підтримки прифронтових регіонів, запрацював оновлений механізм програми "єОселя". Ідеться про компенсації від держави для ВПО та жителів прифронтових регіонів.

