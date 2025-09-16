В Украине насчитывается 3,7 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц

$41.280.03
Эксклюзив
10:07 • 552 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 1668 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 6628 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 12325 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 11214 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 22395 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22005 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 55613 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 65497 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 46444 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 16521 просмотра
Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области16 сентября, 00:54 • 3978 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 11030 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 12880 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 17399 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 552 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 6628 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 12325 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 22395 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 31256 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Соседка
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Германия
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 38160 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 37913 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 43024 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 48598 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 98547 просмотра
BM-30 Smerch
Шахед-136
Северный поток
Нью-Йорк Таймс
Truth Social

В Украине насчитывается 3,7 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц

Киев • УНН

 • 322 просмотра

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. Общее количество лиц, задекларировавших свое место жительства, составляет 28,7 млн.

В Украине насчитывается 3,7 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц

В Украине количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц составляет 3,7 млн человек. Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному проекту Госбюджета-2026, внесенному в парламент, пишет УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке к законопроекту о Госбюджете-2026, по данным Государственной миграционной службы, по состоянию на 1 сентября количество лиц в Украине, задекларировавших/зарегистрировавших свое место жительства, составляет 28,7 млн человек.

В то же время, по данным Министерства социальной политики, семьи и единства, по состоянию на 1 сентября в Украине насчитывается 3,7 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

Дополнение

С 10 сентября в рамках комплексной программы поддержки прифронтовых регионов заработал обновленный механизм программы "єОселя". Речь идет о компенсациях от государства для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов.

Павел Зинченко

