В Украине насчитывается 3,7 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц
По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. Общее количество лиц, задекларировавших свое место жительства, составляет 28,7 млн.
В Украине количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц составляет 3,7 млн человек. Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному проекту Госбюджета-2026, внесенному в парламент, пишет УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке к законопроекту о Госбюджете-2026, по данным Государственной миграционной службы, по состоянию на 1 сентября количество лиц в Украине, задекларировавших/зарегистрировавших свое место жительства, составляет 28,7 млн человек.
В то же время, по данным Министерства социальной политики, семьи и единства, по состоянию на 1 сентября в Украине насчитывается 3,7 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.
Дополнение
С 10 сентября в рамках комплексной программы поддержки прифронтовых регионов заработал обновленный механизм программы "єОселя". Речь идет о компенсациях от государства для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов.