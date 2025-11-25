Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 25 листопада щонайменше 7 людей отримали поранення, троє госпіталізовані. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, приватні будинки, гуртожиток, магазин, АЗС та підприємство.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері у вівторок, 25 листопада, щонайменше 7 людей зазнали поранень, троє з них госпіталізовані. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, всім пораненим надається медична допомога.
Пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств
Він оприлюднив фото та відео масштабу руйнувань у Запоріжжі після ворожого удару.
"Пошкоджені будинки, знищені магазини, розбитий транспорт. Це прямий наслідок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі", - резюмував керівник ОВА.
Нагадаємо
Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах.
