Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері у вівторок, 25 листопада, щонайменше 7 людей зазнали поранень, троє з них госпіталізовані. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, всім пораненим надається медична допомога.

Пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств - розповів Федоров.

Він оприлюднив фото та відео масштабу руйнувань у Запоріжжі після ворожого удару.

"Пошкоджені будинки, знищені магазини, розбитий транспорт. Це прямий наслідок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі", - резюмував керівник ОВА.

Нагадаємо

Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах.

Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім поранених