Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктура

16:32 • 10700 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 18371 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 17635 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 17220 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 15672 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 13307 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13382 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 27967 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13711 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11798 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto25 ноября, 13:17 • 10531 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: поврежден логистический центр Novus, есть погибшие и раненыеPhoto25 ноября, 13:56 • 6786 просмотра
Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября25 ноября, 14:00 • 6996 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 13583 просмотра
Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября25 ноября, 14:52 • 8252 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:21 • 27967 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
25 ноября, 10:00 • 37871 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 89023 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
24 ноября, 13:47 • 118275 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:20 • 106897 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Китай
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 13597 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 50017 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 68729 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 69661 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 76765 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Шахед-136
ТикТок

Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктура

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье 25 ноября по меньшей мере 7 человек получили ранения, трое госпитализированы. Повреждены 7 многоэтажек, частные дома, общежитие, магазин, АЗС и предприятие.

Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктура

В результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, по меньшей мере 7 человек получили ранения, трое из них госпитализированы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всем раненым оказывается медицинская помощь.

Повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек и несколько частных домов. Изуродованы общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий

- рассказал Федоров.

Он обнародовал фото и видео масштаба разрушений в Запорожье после вражеского удара.

"Повреждены дома, уничтожены магазины, разбит транспорт. Это прямое следствие целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре", - резюмировал руководитель ОВА.

Напомним

Вечером, 25 ноября, армия рф попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.

Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых23.11.25, 07:10 • 17470 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Запорожье