Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктура

В результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, по меньшей мере 7 человек получили ранения, трое из них госпитализированы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всем раненым оказывается медицинская помощь.

Повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек и несколько частных домов. Изуродованы общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий - рассказал Федоров.

Он обнародовал фото и видео масштаба разрушений в Запорожье после вражеского удара.

"Повреждены дома, уничтожены магазины, разбит транспорт. Это прямое следствие целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре", - резюмировал руководитель ОВА.

Напомним

Вечером, 25 ноября, армия рф попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.

Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых