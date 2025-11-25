Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктура
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье 25 ноября по меньшей мере 7 человек получили ранения, трое госпитализированы. Повреждены 7 многоэтажек, частные дома, общежитие, магазин, АЗС и предприятие.
В результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, по меньшей мере 7 человек получили ранения, трое из них госпитализированы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, всем раненым оказывается медицинская помощь.
Повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек и несколько частных домов. Изуродованы общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий
Он обнародовал фото и видео масштаба разрушений в Запорожье после вражеского удара.
"Повреждены дома, уничтожены магазины, разбит транспорт. Это прямое следствие целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре", - резюмировал руководитель ОВА.
Напомним
Вечером, 25 ноября, армия рф попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.
