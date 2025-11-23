Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых

$42.150.00
22 ноября, 17:42 • 22291 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 43255 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 30919 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 30985 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 27611 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 17743 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 19737 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19680 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21964 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28057 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Архив

Популярные новости
Огонь унес жизни детей в Черкасской области: детали трагедии22 ноября, 21:28 • 12701 просмотра
Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорамPhoto22 ноября, 22:32 • 3398 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие22 ноября, 22:59 • 12977 просмотра
Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС23 ноября, 00:10 • 12601 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 20411 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 69403 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 52686 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 58604 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 65235 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 62168 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 15900 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 25634 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 28952 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 69418 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 48740 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Forbes
The Economist
Фильм

Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых

Киев • УНН

 • 3144 просмотра

В результате ночных вражеских ударов по Запорожской области погибли два человека и восемь получили ранения. Повреждены две многоэтажки, магазин и автомобили.

Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых

Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью в ночь на воскресенье, 23 ноября. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, удары пришлись по Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам области.

Повреждения получили 2 многоэтажки, помещение магазина, автомобили

- написал Федоров.

Напомним

Вечером в субботу, 22 ноября, враг атаковал Запорожье. Были повреждены магазин и прилегающие дома.

Взрывы прогремели в Запорожской области: враг, вероятно, атакует из РСЗО22.11.25, 20:38 • 4358 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Запорожье