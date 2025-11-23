Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых
Киев • УНН
В результате ночных вражеских ударов по Запорожской области погибли два человека и восемь получили ранения. Повреждены две многоэтажки, магазин и автомобили.
Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью в ночь на воскресенье, 23 ноября. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, удары пришлись по Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам области.
Повреждения получили 2 многоэтажки, помещение магазина, автомобили
Напомним
Вечером в субботу, 22 ноября, враг атаковал Запорожье. Были повреждены магазин и прилегающие дома.
