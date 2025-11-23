Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім поранених
Київ • УНН
Внаслідок нічних ворожих ударів по Запорізькій області загинуло двоє людей та вісім отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, магазин та автомобілі.
Двоє людей загинули, ще вісім зазнали поранень унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю в ніч на неділю, 23 листопада. Про це повідомив начальник обласної військової адімністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, удари прийшлися по Запорізькому, Василівському та Пологівському району області.
Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки
Нагадаємо
Ввечері у суботу, 22 листопада, ворог атакував Запоріжжя. Було пошкоджено магазин та прилеглі будинки.
