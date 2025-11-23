Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім поранених

$42.150.00
22 листопада, 17:42 • 16200 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 29872 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 24061 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 24617 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 22822 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 16338 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 18635 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19368 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21676 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27799 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Блекаут охопив низку окупованих міст Донецької області після атаки БпЛА - ЗМІVideo22 листопада, 19:52 • 6184 перегляди
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші22 листопада, 21:01 • 9260 перегляди
Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії22 листопада, 21:28 • 4426 перегляди
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі22 листопада, 22:59 • 4856 перегляди
росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС00:10 • 3842 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 61370 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 47099 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 53291 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 59887 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 56924 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 12757 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 22754 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 26339 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 61370 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 46479 перегляди
Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім поранених

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

Внаслідок нічних ворожих ударів по Запорізькій області загинуло двоє людей та вісім отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, магазин та автомобілі.

Двоє людей загинули, ще вісім зазнали поранень унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю в ніч на неділю, 23 листопада. Про це повідомив начальник обласної військової адімністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, удари прийшлися по Запорізькому, Василівському та Пологівському району області.

Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки

- написав Федоров.

Нагадаємо

Ввечері у суботу, 22 листопада, ворог атакував Запоріжжя. Було пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

Вибухи пролунали у Запорізькій області: ворог, ймовірно, атакує з РСЗВ22.11.25, 20:38 • 3946 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя