Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
16:36 • 9614 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29 • 9356 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45 • 11165 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 13262 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвісти
13:41 • 12411 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморів
22 листопада, 11:14 • 15564 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18480 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
22 листопада, 10:59 • 20847 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27012 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Вибухи пролунали у Запорізькій області: ворог, ймовірно, атакує з РСЗВ

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Голова Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи. Місцеві Telegram-канали інформують, що ворог атакує з РСЗВ.

Вибухи пролунали у Запорізькій області: ворог, ймовірно, атакує з РСЗВ

У Запорізькій області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької області Іван Федоров, передає УНН.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях 

- повідомив Федоров.

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про низку вибухів, а також про те, що ворог б'є з РСЗВ.

Антоніна Туманова

