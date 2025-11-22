Вибухи пролунали у Запорізькій області: ворог, ймовірно, атакує з РСЗВ
Київ • УНН
Голова Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи. Місцеві Telegram-канали інформують, що ворог атакує з РСЗВ.
У Запорізькій області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької області Іван Федоров, передає УНН.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Місцеві Telegram-канали також повідомляють про низку вибухів, а також про те, що ворог б'є з РСЗВ.
