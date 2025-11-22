Взрывы прогремели в Запорожской области: враг, вероятно, атакует из РСЗО

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:42 • 2580 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 7604 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 7864 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 10521 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 12774 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 12217 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15447 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18430 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20780 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26972 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
95%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Друг вице-президента: Трамп назначил нового спецпредставителя на фоне продвижения мирного плана - СМИ22 ноября, 08:35 • 5170 просмотра
Может усматривать блеф: The Times разъяснило, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана22 ноября, 09:10 • 10544 просмотра
"Мало гибкости": FT узнала детали переговоров Дрисколла с европейскими послами в Киеве на фоне ультиматума по мирному плану22 ноября, 09:48 • 6592 просмотра
В беларуси заявили, что лукашенко помиловал 31 украинца: детали22 ноября, 10:15 • 4598 просмотра
ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы22 ноября, 10:56 • 3858 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 47800 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 38187 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 45491 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 52160 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 49789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 17873 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 21716 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 47800 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 42501 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 56809 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Хранитель
Техника
Бильд
Ту-160

Взрывы прогремели в Запорожской области: враг, вероятно, атакует из РСЗО

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрывах. Местные Telegram-каналы информируют, что враг атакует из РСЗО.

Взрывы прогремели в Запорожской области: враг, вероятно, атакует из РСЗО

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах 

- сообщил Федоров.

военные РФ пытались прорваться в Новоданиловку и Малую Токмачку на Запорожье - DeepState22.11.25, 01:50 • 6264 просмотра

Местные Telegram-каналы также сообщают о ряде взрывов, а также о том, что враг бьет из РСЗО.

военные РФ пытались прорваться в Новоданиловку и Малую Токмачку на Запорожье - DeepState22.11.25, 01:50 • 6264 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Запорожская область
Иван Федоров