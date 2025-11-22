Взрывы прогремели в Запорожской области: враг, вероятно, атакует из РСЗО
Киев • УНН
Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрывах. Местные Telegram-каналы информируют, что враг атакует из РСЗО.
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Местные Telegram-каналы также сообщают о ряде взрывов, а также о том, что враг бьет из РСЗО.
