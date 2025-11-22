Ворожа атака на Запоріжжя: п'ятеро постраждалих, пошкоджені будинки та магазин
Київ • УНН
Увечері 22 листопада ворог атакував Запоріжжя, внаслідок чого постраждали щонайменше 5 людей. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки, всім постраждалим надається допомога.
Ввечері у суботу, 22 листопада, ворог атакував Запоріжжя про це повідомив начальник обласної військової адімністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 людей.
Ворог вкотре обстріляв обласний центр. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Всім постраждалим вже надається допомога
Нагадаємо
Ввечері у суботу, 22 листопада, у Запорізькій області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької області Іван Федоров. Місцеві Telegram-канали також поінформували про низку вибухів, а також про те, що ворог б'є з РСЗВ.
