Вражеская атака на Запорожье: пятеро пострадавших, повреждены дома и магазин
Киев • УНН
Вечером 22 ноября враг атаковал Запорожье, в результате чего пострадали по меньшей мере 5 человек. Повреждены магазин и прилегающие дома, всем пострадавшим оказывается помощь.
Вечером в субботу, 22 ноября, враг атаковал Запорожье, об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.
Враг в очередной раз обстрелял областной центр. Повреждены магазин и прилегающие дома. Всем пострадавшим уже оказывается помощь
Напомним
Вечером в субботу, 22 ноября, в Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров. Местные Telegram-каналы также проинформировали о ряде взрывов, а также о том, что враг бьет из РСЗО.
Число пострадавших из-за атаки рф в Запорожье удвоилось21.11.25, 10:33 • 3228 просмотров