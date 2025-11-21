Число пострадавших из-за атаки рф в Запорожье удвоилось

Уже о 10 пострадавших известно в результате атаки рф на Запорожье в ночь на 21 ноября, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Люди продолжают обращаться за помощью к врачам после ночной атаки на город. На данный момент медики фиксируют 10 запорожцев, нуждающихся в помощи - сообщил Федоров.

Напомним

Ранее было известно о 5 погибших и 5 пострадавших в результате атаки рф в Запорожье.

