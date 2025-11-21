Кількість постраждалих через атаку рф у Запоріжжі подвоїлася

$42.150.06
05:29 • 12289 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:00 • 17934 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
04:07 • 25379 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 16431 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 20740 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 23129 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 21214 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29444 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45896 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37962 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Популярнi новини
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 15812 перегляди
Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва 20 листопада, 23:51 • 9194 перегляди
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 13781 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 14244 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 6254 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 6810 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 04:07 • 25386 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 51512 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 65071 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 71894 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Запоріжжя
УНН Lite
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 14509 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 35339 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 49335 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 71315 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 67693 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Tesla Model Y
ChatGPT

Кількість постраждалих через атаку рф у Запоріжжі подвоїлася

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Після нічної атаки рф на Запоріжжя 10 людей звернулися за медичною допомогою. Раніше повідомлялося про 5 загиблих та 5 постраждалих.

Кількість постраждалих через атаку рф у Запоріжжі подвоїлася

Уже про 10 постраждалих відомо внаслідок атаки рф на Запоріжжя у ніч на 21 листопада, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Люди продовжують звертатись за допомогою до лікарів після нічної атаки на місто. На зараз медики фіксують 10 запоріжців, які потребують допомоги

- повідомив Федоров.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 5 загиблих і 5 постраждалих внаслідок атаки рф у Запоріжжі.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідки21.11.25, 08:53 • 3774 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя