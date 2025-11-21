Кількість постраждалих через атаку рф у Запоріжжі подвоїлася

Уже про 10 постраждалих відомо внаслідок атаки рф на Запоріжжя у ніч на 21 листопада, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Люди продовжують звертатись за допомогою до лікарів після нічної атаки на місто. На зараз медики фіксують 10 запоріжців, які потребують допомоги