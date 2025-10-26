Ворог вдарив КАБами по Запорізькій області: є жертви та поранені
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами по Рівнопіллю загинув 63-річний чоловік, ще одна людина отримала контузію. За минулу добу окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.
Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду Запорізької області. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, росіяни ударили керованими авіабомбами по Рівнопіллю.
63-річний чоловік загинув. У іншого постраждалого контузія
Він також розповів, що упродовж минулої доби окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.
За словами глави ОВА, надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури, при цьому мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо
У ніч проти середи, 22 жовтня, російська армія атакувала Запоріжжя. 13 людей зазнали поранень.
Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений23.10.25, 21:49 • 4865 переглядiв