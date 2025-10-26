$41.900.00
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 5448 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених
25 жовтня, 19:33 • 30483 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 60606 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 56777 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 52116 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 76029 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 27515 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 23214 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
24 жовтня, 17:15 • 34344 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
Ворог вдарив КАБами по Запорізькій області: є жертви та поранені

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами по Рівнопіллю загинув 63-річний чоловік, ще одна людина отримала контузію. За минулу добу окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.

Ворог вдарив КАБами по Запорізькій області: є жертви та поранені

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду Запорізької області. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни ударили керованими авіабомбами по Рівнопіллю.

63-річний чоловік загинув. У іншого постраждалого контузія

- зазначив Федоров.

Він також розповів, що упродовж минулої доби окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.

За словами глави ОВА, надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури, при цьому мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо

У ніч проти середи, 22 жовтня, російська армія атакувала Запоріжжя. 13 людей зазнали поранень.

Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений23.10.25, 21:49 • 4865 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запорізька область
Запоріжжя