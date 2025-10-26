Враг ударил КАБами по Запорожской области: есть жертвы и раненые
Киев • УНН
В результате вражеской атаки управляемыми авиабомбами по Ровнополью погиб 63-летний мужчина, еще один человек получил контузию. За минувшие сутки оккупанты нанесли 663 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области.
Один человек погиб, еще один ранен в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую общину Запорожской области. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Ровнополью.
63-летний мужчина погиб. У другого пострадавшего контузия
Он также рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 663 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области.
По словам главы ОВА, поступило 12 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, при этом мирные жители не пострадали.
Напомним
В ночь на среду, 22 октября, российская армия атаковала Запорожье. 13 человек получили ранения.
