Ворог атакував Запорізький район: у Вільнянську здійнялася пожежа, є пошкодження

$43.170.00
50.520.00
ukenru
25 січня, 18:28 • 10270 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 16159 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 15738 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 15091 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 15143 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14987 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14692 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15703 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26689 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44975 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Футбольний матч у Німеччині завершився масовими заворушеннями, постраждали понад 60 поліцейських25 січня, 15:03 • 4364 перегляди
Понад 13 000 рейсів скасовано в США через зимовий шторм25 січня, 16:09 • 3786 перегляди
На центральній площі Тегерану з'явився мурал з попередженням про відплату у разі військового удару США25 січня, 18:18 • 3886 перегляди
Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу:​ ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха19:26 • 4428 перегляди
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульнихVideo19:49 • 6544 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 88213 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 102178 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 08:04 • 110492 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 104059 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 104887 перегляди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Гітанас Науседа
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Литва
Вільнюс
Польща
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21057 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21122 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 37575 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 37925 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 50888 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136

Ворог атакував Запорізький район: у Вільнянську здійнялася пожежа, є пошкодження

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Вночі ворог атакував Запорізький район, спричинивши пожежу у Вільнянську. Пошкоджено багатоповерхівки, але обійшлося без постраждалих.

Ворог атакував Запорізький район: у Вільнянську здійнялася пожежа, є пошкодження

Ворог вночі атакував Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Вільнянську здійнялася пожежа.

Там пошкоджені багатоповерхівки - вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих

- розповів Федоров.

Нагадаємо

20 січня війська рф атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинули троє цивільних, включаючи подружжя та їхнього сусіда. Ще двоє людей отримали поранення, пошкоджено шість будинків та три автомобілі.

Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок20.01.26, 03:27 • 5510 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Іван Федоров
Запоріжжя