Ворог атакував Запорізький район: у Вільнянську здійнялася пожежа, є пошкодження

Ворог вночі атакував Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Вільнянську здійнялася пожежа.

Там пошкоджені багатоповерхівки - вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих - розповів Федоров.

Нагадаємо

20 січня війська рф атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинули троє цивільних, включаючи подружжя та їхнього сусіда. Ще двоє людей отримали поранення, пошкоджено шість будинків та три автомобілі.

