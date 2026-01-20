Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок

В ніч на вівторок, 20 січня, ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений приватний будинок.

Сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав - розповів Федоров.

Він додав, що по усій області триває повітряна тривога, і закликав мешканців алишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо

Напередодні дві жінки 72 та 75 років отримали поранення в Запоріжжі внаслідок ворожої атаки безпілотником. Пошкоджено приватний будинок та гараж, виникла пожежа.

