Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 10247 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 19441 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 19815 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 21919 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 21631 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 24676 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16533 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 38741 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 37228 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18616 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні набули чинності нові правила набуття та збереження громадянства: що змінилося19 січня, 15:38 • 4608 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto19 січня, 15:48 • 12957 перегляди
Українців попередили про відключення світла 20 січня по всій країні19 січня, 15:52 • 4224 перегляди
Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо19 січня, 16:25 • 10884 перегляди
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo23:35 • 4294 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 24676 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 38741 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 37228 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 54287 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 75785 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Туск
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 16332 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 32003 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 27194 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 32350 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 44541 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Вночі 20 січня ворог завдав удару по Запоріжжю, пошкодивши приватний будинок вибуховою хвилею та уламками. Попередньо, ніхто не постраждав, але виникла пожежа.

Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок

В ніч на вівторок, 20 січня, ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений приватний будинок.

Сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав

- розповів Федоров.

Він додав, що по усій області триває повітряна тривога, і закликав мешканців алишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо

Напередодні дві жінки 72 та 75 років отримали поранення в Запоріжжі внаслідок ворожої атаки безпілотником. Пошкоджено приватний будинок та гараж, виникла пожежа.

росіяни атакували Запоріжжя дронами: удар прийшовся по об'єкту інфраструктури - ОВА17.01.26, 07:26 • 4226 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Запоріжжя