Враг ночью ударил по Запорожью: поврежден частный дом
Киев • УНН
Ночью 20 января враг нанес удар по Запорожью, повредив частный дом взрывной волной и обломками. Предварительно, никто не пострадал, но возник пожар.
В ночь на вторник, 20 января, враг снова нанес удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, взрывной волной и обломками поврежден частный дом.
Произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал
Он добавил, что по всей области продолжается воздушная тревога, и призвал жителей оставаться в безопасных местах.
Напомним
Накануне две женщины 72 и 75 лет получили ранения в Запорожье в результате вражеской атаки беспилотником. Поврежден частный дом и гараж, возник пожар.
россияне атаковали Запорожье дронами: удар пришелся по объекту инфраструктуры - ОВА17.01.26, 07:26 • 4226 просмотров