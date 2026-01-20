Враг ночью ударил по Запорожью: поврежден частный дом

В ночь на вторник, 20 января, враг снова нанес удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, взрывной волной и обломками поврежден частный дом.

Произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал - рассказал Федоров.

Он добавил, что по всей области продолжается воздушная тревога, и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Напомним

Накануне две женщины 72 и 75 лет получили ранения в Запорожье в результате вражеской атаки беспилотником. Поврежден частный дом и гараж, возник пожар.

