Враг ночью ударил по Запорожью: поврежден частный дом

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 10252 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 19452 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 19820 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 21923 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 21633 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 24679 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16533 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 38744 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 37229 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18617 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине вступили в силу новые правила приобретения и сохранения гражданства: что изменилось19 января, 15:38 • 4608 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto19 января, 15:48 • 12957 просмотра
Украинцев предупредили об отключении света 20 января по всей стране19 января, 15:52 • 4224 просмотра
Ветераны могут оформить автогражданку бесплатно через "Дію": что известно19 января, 16:25 • 10884 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo23:35 • 4294 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 24680 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 38744 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 37230 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 54289 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 75785 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Туск
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 16333 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 32004 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 27195 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 32351 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 44542 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Враг ночью ударил по Запорожью: поврежден частный дом

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ночью 20 января враг нанес удар по Запорожью, повредив частный дом взрывной волной и обломками. Предварительно, никто не пострадал, но возник пожар.

Враг ночью ударил по Запорожью: поврежден частный дом

В ночь на вторник, 20 января, враг снова нанес удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, взрывной волной и обломками поврежден частный дом.

Произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал

- рассказал Федоров.

Он добавил, что по всей области продолжается воздушная тревога, и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Напомним

Накануне две женщины 72 и 75 лет получили ранения в Запорожье в результате вражеской атаки беспилотником. Поврежден частный дом и гараж, возник пожар.

россияне атаковали Запорожье дронами: удар пришелся по объекту инфраструктуры - ОВА17.01.26, 07:26 • 4226 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Запорожье