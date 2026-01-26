Враг атаковал Запорожский район: в Вольнянске вспыхнул пожар, есть повреждения
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Запорожский район, вызвав пожар в Вольнянске. Повреждены многоэтажки, но обошлось без пострадавших.
Враг ночью атаковал Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в Вольнянске произошел пожар.
Там повреждены многоэтажки - выбиты окна, изуродованы фасады. Предварительно, обошлось без пострадавших
Напомним
20 января войска рф атаковали Запорожье дронами, в результате чего погибли трое гражданских, включая супругов и их соседа. Еще два человека получили ранения, повреждены шесть домов и три автомобиля.
Враг ночью ударил по Запорожью: поврежден частный дом20.01.26, 03:27 • 5510 просмотров