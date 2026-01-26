Враг атаковал Запорожский район: в Вольнянске вспыхнул пожар, есть повреждения

Враг ночью атаковал Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в Вольнянске произошел пожар.

Там повреждены многоэтажки - выбиты окна, изуродованы фасады. Предварительно, обошлось без пострадавших - рассказал Федоров.

Напомним

20 января войска рф атаковали Запорожье дронами, в результате чего погибли трое гражданских, включая супругов и их соседа. Еще два человека получили ранения, повреждены шесть домов и три автомобиля.

