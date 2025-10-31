У відкритому морі в кінці жовтня опинився чоловік - рятувало ДСНС
Київ • УНН
У Чорноморську рятувальники ДСНС помітили чоловіка далеко від берега, дісталися до нього та доправили на берег. Постраждалого госпіталізували, викликавши швидку допомогу.
У місті Чорноморськ Одеської області рятувальники витягли з моря чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Рятувальники помітили чоловіка на великій відстані від берега. На щастя, у тій місцевості працювали водолази ДСНС - вони швидко дісталися до чоловіка, витягли з води, та доправили до берега.
Згодом чоловіку викликали "швидку допомогу" і відправили до лікарні.
Вода не пробачає помилок: будьте свідомі та бережіть себе
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Чорному морі затонуло вантажне судно Eileen, яке прямувало з Туреччини до України. Корабель йшов під прапором Камеруну, на борту були 10 українців-членів екіпажу. Всіх їх врятували.