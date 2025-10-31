$42.080.01
Ексклюзив
14:27 • 4232 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 12014 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 21423 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 12891 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 25249 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 15123 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 19192 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 24806 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14472 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53 • 24262 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
У відкритому морі в кінці жовтня опинився чоловік - рятувало ДСНС

Київ • УНН

 • 858 перегляди

У Чорноморську рятувальники ДСНС помітили чоловіка далеко від берега, дісталися до нього та доправили на берег. Постраждалого госпіталізували, викликавши швидку допомогу.

У відкритому морі в кінці жовтня опинився чоловік - рятувало ДСНС

У місті Чорноморськ Одеської області рятувальники витягли з моря чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Рятувальники помітили чоловіка на великій відстані від берега. На щастя, у тій місцевості працювали водолази ДСНС - вони швидко дісталися до чоловіка, витягли з води, та доправили до берега.

Згодом чоловіку викликали "швидку допомогу" і відправили до лікарні.

Вода не пробачає помилок: будьте свідомі та бережіть себе

- повідомили в ДСНС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Чорному морі затонуло вантажне судно Eileen, яке прямувало з Туреччини до України. Корабель йшов під прапором Камеруну, на борту були 10 українців-членів екіпажу. Всіх їх врятували.

Євген Устименко

СуспільствоУНН-Одеса
Дорожньо-транспортна пригода
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чорне море
Туреччина
Україна