В открытом море в конце октября оказался мужчина - спасало ГСЧС

В городе Черноморск Одесской области спасатели вытащили из моря мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Спасатели заметили мужчину на большом расстоянии от берега. К счастью, в той местности работали водолазы ГСЧС - они быстро добрались до мужчины, вытащили из воды и доставили на берег.

Впоследствии мужчине вызвали "скорую помощь" и отправили в больницу.

Вода не прощает ошибок: будьте сознательны и берегите себя - сообщили в ГСЧС.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Черном море затонуло грузовое судно Eileen, которое направлялось из Турции в Украину. Корабль шел под флагом Камеруна, на борту были 10 украинцев-членов экипажа. Всех их спасли.