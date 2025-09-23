$41.380.13
Вночі на Сумщині спостерігали за полярним сяйвом

Київ • УНН

 • 158 перегляди

На Сумщині вночі спостерігали полярне сяйво, зафіксоване очевидцями у Роменському районі. Це рідкісне явище спричинене підвищеною сонячною активністю та магнітними бурями.

Вночі на Сумщині спостерігали за полярним сяйвом

Вночі над Сумщиною спостерігали полярне сяйво. Про незвичне явище у Facebook повідомив Сумський обласний центр з гідрометеорології, зазначивши, що його зафіксували очевидці у Роменському районі, пише УНН.

Деталі

Жителі Роменського району Сумської області стали свідками рідкісного природного явища - полярного сяйва. Яскраві вогні в нічному небі змогли зафіксувати як місцеві мешканці, так і камери спостереження.

Рідкісне явище: українські полярники знову зафіксували південне полярне сяйво біля "Вернадського"17.09.24, 12:46 • 106910 переглядiв

Сумський обласний центр з гідрометеорології підтвердив факт явища та опублікував у соцмережах фотографії, на яких видно відблиски, що переливаються над горизонтом.

Полярне сяйво у наших широтах – рідкість, зазвичай його можна спостерігати у північних регіонах, але підвищена активність сонця та магнітні бурі сприяли тому, що яскраве світіння дійшло і до Сумщини. Метеорологи зазначають, що подібні явища іноді повторюються протягом кількох днів, якщо сонячна активність залишається високою.

Нагадаємо

Весною на Сумщині вже фіксували полярне сяйво. Небосхил переливався ліловими відтінками, а над горизонтом простяглася зелена смуга. Яскраве природне явище змогли спостерігати жителі Конотопа та Путивля. 

Минулої осені полярне сяйво було видно у низці країн Європи. Природне явище осяяло небо різнобарвними відтінками над Великою Британією, Бельгією, Нідерландами.

Степан Гафтко

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Конотоп
Сумська область
Бельгія
Велика Британія
Нідерланди
Facebook