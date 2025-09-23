Ночью на Сумщине наблюдали за полярным сиянием
Киев • УНН
На Сумщине ночью наблюдали полярное сияние, зафиксированное очевидцами в Роменском районе. Это редкое явление вызвано повышенной солнечной активностью и магнитными бурями.
Ночью над Сумщиной наблюдали полярное сияние. О необычном явлении в Facebook сообщил Сумской областной центр по гидрометеорологии, отметив, что его зафиксировали очевидцы в Роменском районе, пишет УНН.
Детали
Жители Роменского района Сумской области стали свидетелями редкого природного явления - полярного сияния. Яркие огни в ночном небе смогли зафиксировать как местные жители, так и камеры наблюдения.
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"17.09.24, 12:46 • 106910 просмотров
Сумской областной центр по гидрометеорологии подтвердил факт явления и опубликовал в соцсетях фотографии, на которых видны переливающиеся отблески над горизонтом.
Полярное сияние в наших широтах – редкость, обычно его можно наблюдать в северных регионах, но повышенная активность солнца и магнитные бури способствовали тому, что яркое свечение дошло и до Сумщины. Метеорологи отмечают, что подобные явления иногда повторяются в течение нескольких дней, если солнечная активность остается высокой.
Напомним
Весной на Сумщине уже фиксировали полярное сияние. Небосвод переливался лиловыми оттенками, а над горизонтом протянулась зеленая полоса. Яркое природное явление смогли наблюдать жители Конотопа и Путивля.
Прошлой осенью полярное сияние было видно в ряде стран Европы. Природное явление озарило небо разноцветными оттенками над Великобританией, Бельгией, Нидерландами.