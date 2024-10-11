Північне сяйво зачарувало Західну Європу: вражаючі фото нічного неба
Київ • УНН
Полярне сяйво спостерігалося в небі над Великою Британією, Бельгією, Нідерландами та Німеччиною 10-11 жовтня 2024 року. Явище виникло внаслідок сонячного максимуму та геомагнітної бурі.
Минулої доби полярне сяйво було видно у низці країн. Природне явище осяяло небо різнобарвними відтінками над Великою Британією, Бельгією, Нідерландами.
Пише УНН із посиланням на ВВС та Spacepage.
Унаслідок сонячного максимуму та геомагнітної бурі, у ніч із 10 на 11 жовтня 2024 року, красиве полярне сяйво (північне сяйво) спостерігалося в багатьох місцях низки європейських країн.
У Британії північне сяйво розлилося яскравим кольором по нічному небу: приголомшливі знімки були зроблені від Шотландії до південних районів Кенту та Східної Англії.
Деякі спостерігачі відобразили явище полярного сяйва, використовуючи камеру з довгою експозицією (зняти доволі непросто, оскільки явище не завжди видно неозброєним оком).
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Північне сяйво спостерігалося в багатьох місцях Нідерландів і Бельгії. Цього разу між хмарами і зливами його можна було побачити візуально.
Чудова ніч полярних сяйв відбулася також в Німеччині 10 жовтня. На фото можна побачити небесне явище, від якого у багатьох перехоплювало подих.
Довідка
Полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки стикаються з газами в атмосфері Землі навколо магнітних полюсів.
При зіткненні випромінюється світло з різною довжиною хвилі, що створює барвисте сяйво в небі.
Полярні сяйва найчастіше спостерігаються над високими полярними широтами, і на них в основному впливають геомагнітні бурі, які виникають внаслідок активності на Сонці.
Нагадаємо
Рідкісне явище північного сяйва зафіксували в різних регіонах України вночі. Фотографії освітленого неба публікували з півночі до півдня країни на тлі потужного сонячного шторму.
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