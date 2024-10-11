Північне сяйво зачарувало Західну Європу: вражаючі фото нічного неба

Минулої доби полярне сяйво було видно у низці країн. Природне явище осяяло небо різнобарвними відтінками над Великою Британією, Бельгією, Нідерландами.

Пише УНН із посиланням на ВВС та Spacepage.

Унаслідок сонячного максимуму та геомагнітної бурі, у ніч із 10 на 11 жовтня 2024 року, красиве полярне сяйво (північне сяйво) спостерігалося в багатьох місцях низки європейських країн.

У Британії північне сяйво розлилося яскравим кольором по нічному небу: приголомшливі знімки були зроблені від Шотландії до південних районів Кенту та Східної Англії.

Деякі спостерігачі відобразили явище полярного сяйва, використовуючи камеру з довгою експозицією (зняти доволі непросто, оскільки явище не завжди видно неозброєним оком).

Північне сяйво знову помітили в небі над Україною: фото

Північне сяйво спостерігалося в багатьох місцях Нідерландів і Бельгії. Цього разу між хмарами і зливами його можна було побачити візуально.

Чудова ніч полярних сяйв відбулася також в Німеччині 10 жовтня. На фото можна побачити небесне явище, від якого у багатьох перехоплювало подих.

Довідка

Полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки стикаються з газами в атмосфері Землі навколо магнітних полюсів.

При зіткненні випромінюється світло з різною довжиною хвилі, що створює барвисте сяйво в небі.

Полярні сяйва найчастіше спостерігаються над високими полярними широтами, і на них в основному впливають геомагнітні бурі, які виникають внаслідок активності на Сонці.

Нагадаємо

Рідкісне явище північного сяйва зафіксували в різних регіонах України вночі. Фотографії освітленого неба публікували з півночі до півдня країни на тлі потужного сонячного шторму.

Рідкісне явище: українські полярники знову зафіксували південне полярне сяйво біля "Вернадського"