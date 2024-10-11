Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

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Полярное сияние наблюдалось в небе над Великобританией, Бельгией, Нидерландами и Германией 10-11 октября 2024 года. Явление возникло в результате солнечного максимума и геомагнитной бури.

За прошедшие сутки полярное сияние было видно в ряде стран. Природное явление озарило небо разноцветными оттенками над Великобританией, Бельгией, Нидерландами.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС и Spacepage.

Вследствие солнечного максимума и геомагнитной бури, в ночь с 10 на 11 октября 2024 года, красивое полярное сияние (северное сияние) наблюдалось во многих местах ряда европейских стран.

В Британии северное сияние разлилось ярким цветом по ночному небу: потрясающие снимки были сделаны от Шотландии до южных районов Кента и Восточной Англии.

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Некоторые наблюдатели запечатлели явление полярного сияния, используя камеру с длинной экспозицией (снять довольно непросто, поскольку явление не всегда видно невооруженным глазом).

Северное сияние снова заметили в небе над Украиной: фото8 октября 2024, 11:00 • 9665 просмотров

Северное сияние наблюдалось во многих местах Нидерландов и Бельгии. В этот раз между облаками и ливнями его можно было увидеть визуально.

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Великолепная ночь полярных сияний состоялась также в Германии 10 октября. На фото можно увидеть небесное явление, от которого у многих перехватывало дыхание.

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Справка

Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы сталкиваются с газами в атмосфере Земли вокруг магнитных полюсов.

При столкновении излучается свет с разной длиной волны, что создает красочное сияние в небе.

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Полярные сияния чаще всего наблюдаются над высокими полярными широтами, и на них в основном влияют геомагнитные бури, которые возникают в результате активности на Солнце.

Напомним,

Редкое явление северного сияния зафиксировали в разных регионах Украины ночью. Фотографии освещенного неба публиковали с севера до юга страны на фоне мощного солнечного шторма.

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"17 сентября 2024, 09:46 • 106725 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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