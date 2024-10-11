Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба
Киев • УНН
Полярное сияние наблюдалось в небе над Великобританией, Бельгией, Нидерландами и Германией 10-11 октября 2024 года. Явление возникло в результате солнечного максимума и геомагнитной бури.
За прошедшие сутки полярное сияние было видно в ряде стран. Природное явление озарило небо разноцветными оттенками над Великобританией, Бельгией, Нидерландами.
Пишет УНН со ссылкой на ВВС и Spacepage.
Вследствие солнечного максимума и геомагнитной бури, в ночь с 10 на 11 октября 2024 года, красивое полярное сияние (северное сияние) наблюдалось во многих местах ряда европейских стран.
В Британии северное сияние разлилось ярким цветом по ночному небу: потрясающие снимки были сделаны от Шотландии до южных районов Кента и Восточной Англии.
Некоторые наблюдатели запечатлели явление полярного сияния, используя камеру с длинной экспозицией (снять довольно непросто, поскольку явление не всегда видно невооруженным глазом).
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Северное сияние наблюдалось во многих местах Нидерландов и Бельгии. В этот раз между облаками и ливнями его можно было увидеть визуально.
Великолепная ночь полярных сияний состоялась также в Германии 10 октября. На фото можно увидеть небесное явление, от которого у многих перехватывало дыхание.
Справка
Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы сталкиваются с газами в атмосфере Земли вокруг магнитных полюсов.
При столкновении излучается свет с разной длиной волны, что создает красочное сияние в небе.
Полярные сияния чаще всего наблюдаются над высокими полярными широтами, и на них в основном влияют геомагнитные бури, которые возникают в результате активности на Солнце.
Напомним,
Редкое явление северного сияния зафиксировали в разных регионах Украины ночью. Фотографии освещенного неба публиковали с севера до юга страны на фоне мощного солнечного шторма.
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