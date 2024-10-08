Северное сияние снова заметили в небе над Украиной: фото
Киев • УНН
В небе над Одесской и Ивано-Франковской областями наблюдали редкое явление - северное сияние. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями этого необычного природного феномена.
В небе над Украиной снова наблюдали редкое явление - северное сияние. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями этого необычного природного явления, пишет УНН.
Детали
Зафиксировали северное сияние в небе над Одесской и Ивано-Франковской областями.