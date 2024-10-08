Північне сяйво знову помітили в небі над Україною: фото
Київ • УНН
У небі над Одеською та Івано-Франківською областями спостерігали рідкісне явище - північне сяйво. Користувачі соціальних мереж поділилися фотографіями цього незвичайного природного феномену.
У небі над Україною знову спостерігали рідкісне явище - північне сяйво. Користувачі соціальних мереж поділилися фотографіями цього незвичайного природного явища, пише УНН.
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Зафіксували північне сяйво у небі над Одеською та Івано-Франківською областями.