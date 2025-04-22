На Сумщині спостерігали полярне сяйво: небо палало ліловими барвами
Київ • УНН
У Сумській області ввечері зафіксували полярне сяйво. Небосхил «горів» ліловими кольорами, а на обрії виднілася зелена смужка, явище спостерігали у Конотопі та Путивлі.
У Сумській області напередодні ввечері спостерігалося полярне сяйво. Про це повідомляє Сумський обласний центр із гідрометеорології, передає УНН.
Деталі
Гідрометцентр поширив фото, зняті напередодні ввечері фахівчинею метеостанції Конотоп Анастасією Братухою. На них видно, як небосхил "горів" ліловими барвами, а на обрії виднілася зелена смужка.
Користувачі у соцмережах також опублікували фото цього надзвичайно гарного природного явища у Путивлі.
Додатково
Полярне сяйво - це світіння розріджених шарів атмосфери під дією сонячного вітру (потоків протонів та електронів), яке виникає на відстані 60-100 км від Землі.
Дехто думає, що воно виникає лише на півночі й називають його "північне сяйво". Але деколи воно спостерігається і в інших широтах.
Нагадаємо
Сьогодні прогнозується сонячна активність з К-індексом 6. Тривала магнітна буря такої потужності може призвести до пошкодження трансформаторів. У деяких широтах може бути помітним навіть полярне сяйво.