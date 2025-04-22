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В Сумской области наблюдали полярное сияние: небо пылало лиловыми красками

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

В Сумской области вечером зафиксировали полярное сияние. Небосвод «горел» лиловыми цветами, а на горизонте виднелась зеленая полоска, явление наблюдали в Конотопе и Путивле.

В Сумской области наблюдали полярное сияние: небо пылало лиловыми красками

В Сумской области накануне вечером наблюдалось полярное сияние. Об этом сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии, передает УНН.

Детали

Гидрометцентр распространил фото, снятые накануне вечером специалистом метеостанции Конотоп Анастасией Братухой. На них видно, как небосвод "горел" лиловыми красками, а на горизонте виднелась зеленая полоска.

Пользователи в соцсетях также опубликовали фото этого необыкновенно красивого природного явления в Путивле.

Дополнительно

Полярное сияние – это свечение разреженных слоев атмосферы под действием солнечного ветра (потоков протонов и электронов), возникающее на расстоянии 60-100 км от Земли.

Некоторые думают, что оно возникает только на севере и называют его "северное сияние". Но иногда оно наблюдается и в других широтах.

Напомним

Сегодня прогнозируется солнечная активность с К-индексом 6. Продолжительная магнитная буря такой мощности может привести к повреждению трансформаторов. В некоторых широтах может быть заметно даже полярное сияние.

Алена Уткина

Алена Уткина

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