Землю накрила магнітна буря, у середу очікується слабша
Київ • УНН
22 квітня зафіксовано помірну магнітну бурю (К-індекс 6), 23 очікується слабша (К-індекс 5).
Землю 22 квітня накрила помірна магнітна буря. Причиною стала висока сонячна активність. Трохи слабша буря з індексом 5 балів очікується і завтра. Про це повідомляє УНН із посиланням на Meteoagent.
Деталі
Сьогодні прогнозується сонячна активність з К-індексом 6, що відповідає помірному рівню. Такі бурі переважно впливають на самопочуття метеозалежних. Тривала буря такої потужності може призвести до пошкодження трансформаторів. У деяких широтах може бути помітним навіть полярне сяйво.
Ще одна магнітна буря трохи меншої потужності (К-індекс 5) накриє Землю завтра, 23 квітня. А вже з 24 квітня, вчені прогнозують зменшення інтенсивності збурень до К-індексу 4.
Онлайн-прогноз сонячних спалахів і штормів розраховується за допомогою супутникових систем і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Дані залежать від активності Сонця, тому прогноз оновлюється онлайн.
Рівень магнітних бур оцінюється за Kp-індексом (індексом геомагнітної активності): 0-3: відсутність збурень; 4-5: слабка буря; 6-7: помірна буря; 8-9: сильна буря.
Як зменшили вплив магнітних бур на здоров‘я
Як повідомляється, метеозалежним людям у ці дні бажано зменшити фізичні та психологічні навантаження, забезпечити собі повноцінний сон, підтримувати водний баланс в організмі (пийте не менше 2 л води на день), відмовитися від жирної їжі та алкоголю, додати у свій розпорядок дня прогулянки або принаймні провітрювати приміщення частіше: свіже повітря допоможе поліпшити самопочуття.
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати24.03.25, 13:58 • 315758 переглядiв