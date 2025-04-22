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Землю накрила магнітна буря, у середу очікується слабша

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

22 квітня зафіксовано помірну магнітну бурю (К-індекс 6), 23 очікується слабша (К-індекс 5).

Землю накрила магнітна буря, у середу очікується слабша

Землю 22 квітня накрила помірна магнітна буря. Причиною стала висока сонячна активність. Трохи слабша буря з індексом 5 балів очікується і завтра. Про це повідомляє УНН із посиланням на Meteoagent.

Деталі

Сьогодні прогнозується сонячна активність з К-індексом 6, що відповідає помірному рівню. Такі бурі переважно впливають на самопочуття метеозалежних. Тривала буря такої потужності може призвести до пошкодження трансформаторів. У деяких широтах може бути помітним навіть полярне сяйво.

Ще одна магнітна буря трохи меншої потужності (К-індекс 5) накриє Землю завтра, 23 квітня. А вже з 24 квітня, вчені прогнозують зменшення інтенсивності збурень до К-індексу 4.

Онлайн-прогноз сонячних спалахів і штормів розраховується за допомогою супутникових систем і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Дані залежать від активності Сонця, тому прогноз оновлюється онлайн.

Рівень магнітних бур оцінюється за Kp-індексом (індексом геомагнітної активності): 0-3: відсутність збурень; 4-5: слабка буря; 6-7: помірна буря; 8-9: сильна буря.

Як зменшили вплив магнітних бур на здоров‘я

Як повідомляється, метеозалежним людям у ці дні бажано зменшити фізичні та психологічні навантаження, забезпечити собі повноцінний сон, підтримувати водний баланс в організмі (пийте не менше 2 л води на день), відмовитися від жирної їжі та алкоголю, додати у свій розпорядок дня прогулянки або принаймні провітрювати приміщення частіше: свіже повітря допоможе поліпшити самопочуття.

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати24.03.25, 13:58 • 315758 переглядiв

Альона Уткіна

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